В Нигере заявили о предотвращении государственного переворота

ПРЕТОРИЯ, 31 марта. /ТАСС/. Попытка государственного переворота была предпринята в среду в Нигере, она провалилась. Об этом сообщил официальный представитель правительства Нигера Абдурахаман Закария на состоявшейся в столице страны Ниамей пресс-конференции.

"Армейское подразделение атаковало раним утром президентский дворец в попытке захватить власть", - заявил он, подчеркнув, что государственный переворот не удался. "Ситуация в стране находится под контролем властей", - отметил Абдурахаман Закария. Он сообщил, что часть участвовавших в попытке захвата власти военных арестована, поиск других продолжается.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в службах безопасности страны передало, что группа солдат ранним утром попыталась прорваться к президентскому дворцу, однако президентская гвардия не допустила его захвата.

Нигерский новостной портал "Актюнижэ" сообщил, что интенсивная стрельба началась у президентского дворца в 03:00 по местному времени (05:00 мск) и к 04:00 стихла. В последующие часы в отдельных кварталах столицы были слышны одиночные выстрелы. Агентство "Синьхуа" добавляет, что стрельба была слышна и в районе столичного международного аэропорта, где расположена одна из крупнейших военных баз страны.

Нынешние события произошли за 48 часов до инаугурации победившего на президентских выборах кандидата от правящей партии Мохамеда Базума. Действующий глава государства Махамаду Иссуфу не принимал участия в выборах. Он дважды избирался на президентский пост и не имел возможности по конституционный норме выставлять свою кандидатуру на третий срок.