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Вице-премьер Грузии Иванэ Мачавариани подал в отставку

Он решил покинуть должность еще в конце прошлого года

ТБИЛИСИ, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, министр финансов Иванэ Мачавариани подал в отставку. Об этом решении он написал в среду на своей странице в Facebook.

"Я хочу сообщить вам о своем решении покинуть должность вице-премьера и министра финансов. Я должен сказать, что после того, как примерно три года проработал министром финансов, я решил покинуть должность еще в конце прошлого года, однако исходя из того, что нас ожидали процедура утверждения кризисного бюджета за 2021 год, важные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о завершении программы, я решил отложить это решение на несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Мачавариани стал министром финансов в июле 2018 года при бывшем премьер-министрее Мамуки Бахтадзе. На этом посту он сменил министра Николоза Гагуу. В феврале текущего года премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил его вице-премьером.

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