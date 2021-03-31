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ЕСПЧ обязал в 2020 году государства - члены Совета Европы выплатить более €76,4 млн

По данным Комитета министров Совета Европы, Россию обязали выплатить истцам €11 458 094

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал в 2020 году государства, входящие в Совет Европы, выплатить по искам более €76,4 млн в качестве компенсации. Об этом говорится в обнародованном в среду ежегодном докладе Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Как отмечается в документе, это меньше, чем было предписано странам выплатить в 2019 году. Тогда сумма составила €77,2 млн, подчеркивается в докладе.

Россию, согласно данным КСМЕ, обязали выплатить истцам в 2020 году €11 458 094. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. На первом месте оказалась Румыния, которая должна была возместить заявителям более €37 млн.

Всего, как отмечается в докладе, в 2020 году на стадии рассмотрения находилось 1 789 исков против РФ. В прошлом году поступило 218 новых жалоб против России, что меньше, чем годом раньше, когда было подано 240 исков.

В комитете отметили, что "несмотря на пандемию, в 2020 году был достигнут прогресс, но необходимы дальнейшие усилия". По информации КСМЕ, в 2020 году было закрыто в общей сложности 983 дел в соответствии с мерами, принятыми участниками организации. По данным на конец прошлого года, 5 233 судебных решений еще не были полностью исполнены государствами, входящими в Совет Европы.

"В целом отчет показывает, что члены организации серьезно относятся к своим обязательствам по выполнению решений ЕСПЧ, даже в сложных обстоятельствах", - считает генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Также, по ее словам, "позитивно, что неправительственные организации и национальные правозащитные учреждения все больше взаимодействуют с судом, что делает процесс более эффективным и прозрачным". По словам генсека организации, "сейчас не время для самоуспокоения, ведь многие важные судебные решения остаются невыполненными в течение многих лет". Она подчеркнула, что выполнение решений ЕСПЧ для государств является обязательным требованием.

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