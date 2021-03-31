Вильнюс намерен забрать у Минска находящийся в Литве под санкциями ЕС санаторий "Беларусь"

ВИЛЬНЮС, 31 марта. /ТАСС/. Литва могла бы забрать у Минска в свою собственность находящийся под санкциями ЕС санаторий "Беларусь", расположенный в городе Друскининкай. Такое предложение в среду на заседании парламентского комитета по социальным делам и труду озвучил замминистра иностранных дел балтийской республики Мантас Адоменас.

"Необходимо упразднить эту аномалию международных отношений с собственностью Белоруссии на нашей территории и взять санаторий под контроль Литвы", - заявил он. На это, однако, должна, как признал представитель МИД, быть согласна и другая сторона. "Это станет возможным, если Белоруссия будет готова обсудить такое предложение", - отметил Адоменас.

Работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре 2020 года, ссылаясь на примененные Евросоюзом санкции против Минска, счет санатория как собственности Белоруссии. Его штат насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие лишились единственного источника доходов. Персонал провел несколько акций протеста, обвиняя власти Литвы в безразличии к их проблемам, которые во многом возникли в результате политической линии Вильнюса.

Коллектив санатория 29 января обратился в Вильнюсский участковый суд с требованием разблокировать счета лечебно-оздоровительного учреждения с вызовом в качестве ответчика министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. В ходе дискуссий по ситуации вокруг санатория Ландсбергис заявил, что это учреждение своей работой "приносит доход и деньги этим преступникам", под которыми подразумевал "ближайших подручных [президента Александра] Лукашенко и лиц, принимающих решения о действиях против оппозиции". Персонал санатория шокировали рассуждения министра. Люди считают, что были оскорблены официальным должностным лицом, так как работают в зарегистрированном Литвой публичном учреждении, предоставляя оздоровительные услуги в том числе нуждающимся в них белорусским детям.

Из 13 тыс. человек, ежегодно бывающих в санатории, более половины составляют дети. "Беларусь" регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы, перечислив в государственный бюджет в виде налогов около €1 млн.