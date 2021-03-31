Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2020 год

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Доходы президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили $815 тыс. Об этом говорится в декларации о доходах, которую опубликовал в среду офис украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 гривен ($815 тыс. по текущему курсу - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Согласно декларации, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 гривен (около $485 тыс). Сумма зарплаты президента Украины в 2020 году составила 336 тыс. гривен ($12 тыс). Также Зеленский задекларировал роялти (поступления за авторские права) в размере 4 млн 633 тыс. 832 гривен ($165 тыс).

Доходы семьи Зеленского от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 гривен ($95 тыс). Также семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 гривен ($15 тыс). Жена украинского лидера Елена Зеленская получила в 2020 году в виде зарплаты и роялти 953 тыс. 900 гривен ($34 тыс). Общая сумма доходов семьи Зеленского в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 гривен ($325 тыс.), что более чем в два раза меньше доходов, полученных в 2019 году (19 млн 987 тыс. 136 гривен или $715 тыс). В 2020 году Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования.

Президент Украины продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок на Украине и две за рубежом. Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух принадлежащих Зеленскому торговых марок. Согласно этой оценке, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тыс. гривен ($765 тыс). Стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена PricewaterhouseCoopers, составила 11 млн 200 тыс. гривен ($400 тыс).

В течение 2020 года семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. гривен ($65 тыс). Согласно предыдущей декларации Зеленского, в 2019 году доходы его семьи, включая поступления от продажи и сдачи в аренду недвижимости, составили $1,059 млн.