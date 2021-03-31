Главы Генштабов ВС США и Украины обсудили ситуацию в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел в среду телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера.

По его словам, Милли и Хомчак "обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Восточной Европе". "Украина является ключевым партнером НАТО и играет крайне важную роль в сохранении мира и стабильности в Европе", - добавил Батлер.