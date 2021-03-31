Сотрудники Facebook удалили опубликованное в соцсети интервью Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники социальной сети Facebook удалили опубликованное в ней интервью бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Речь идет об интервью, которое взяла у бывшего главы Белого дома для своего онлайн-шоу супруга его сына Лара Трамп. Она первоначально разместила запись на своей странице в Facebook, однако ее удалили. Представители соцсети подчеркнули, что не намерены допускать публикаций в ней каких-либо заявлений бывшего президента США. Они также отметили, что в отношении уличенных в этом аккаунтов будут вводить ограничения.

В интервью Трамп в очередной раз допустил возможность участия в президентских выборах в 2024 году. Он также отметил, что рассчитывает "относительно скоро" провести митинг для своих сторонников. Экс-президент не привел подробностей.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.