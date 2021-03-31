Постпред США рассказала о готовности взаимодействовать с Россией в ООН

ООН, 31 марта. /ТАСС/. США готовы сотрудничать в ООН с Россией и Китаем в тех сферах, где это возможно. Об этом заявила в среду журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Что касается работы с моими коллегами в Совете Безопасности, <…> мы знаем, что есть "красные линии" - области, которыми мы обеспокоены, - сказала она. - И мы открыто говорим о своих взглядах". Дипломат пояснила, что в случае с Китаем "речь, в частности, идет об уйгурах, в случае с Россией - о Сирии".

"Но мы стараемся преодолеть разногласия, - подчеркнула Томас-Гринфилд. - И также найти области, в которых у нас есть общие взгляды. Мы нашли взаимопонимание по Мьянме".

"Как глава американской миссии в Нью-Йорке я вижу свою задачу в том, чтобы находить те сферы, где мы можем сотрудничать и достигать общие цели, но при этом не давать спуску тем странам, которые нарушают права человека и совершают другие неприемлемые действия", - добавила она.