В ООН призвали соседние с Мьянмой страны предоставить защиту беженцам

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Мьянмой страны предоставить защиту ее жителям, покидающим родину в поисках безопасности. В распространенном в среду заявлении оно обратило внимание на рост насилия в Мьянме и возобновившиеся бои между военными и "этническими вооруженными группировками".

"Мы срочно призываем страны региона предложить убежище и защиту всем, кто бежит в поисках безопасности. Жизненно важно, чтобы каждый, кто пересекает границу в целях обретения убежища в другой стране, имел возможность доступа в нее", - отметили в УВКБ. В заявлении говорится, что Управление верховного комиссара ООН "потрясено" в связи с "неизбирательным насилием в отношении гражданских лиц" в Мьянме, которое "дополняют возобновившиеся бои между мьянманскими военными и этническими вооруженными группировками в некоторых приграничных районах". "Эти события побуждают людей спасаться бегством внутри страны и за ее пределами", - констатировали в ведомстве.

"Женщинам, детям и мужчинам, бегущим ради спасения жизни, должно быть предоставлено убежище. Они не должны быть возвращены в места, где их жизнь или свобода могут подвергаться опасности", - подчеркивается в заявлении.