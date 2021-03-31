Байден 1 апреля проведет первую встречу с полным составом своего кабинета

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в четверг проведет первое с начала президентского срока заседание с участием полного состава своего кабинета. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент проведет свою первую встречу с полным составом кабинета", - сказала она. По ее словам, основной темой обсуждения в ходе заседания станет выполнение предложенного ранее Байденом плана поддержки американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Бывший президент республиканец Дональд Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.