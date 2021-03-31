Госдеп вновь призвал Россию и Китай продлить мандат механизма трансграничной помощи Сирии

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь призывают Россию и Китай дать в Совете Безопасности (СБ) ООН согласие на продление мандата механизма оказания трансграничной гуманитарной помощи сирийцам. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Нет совершенно никакой причины, чтобы какой бы то ни было стране, включая Китай и Россию, следовало бы стоять на пути обеспечения гуманитарного доступа людям Сирии, которые давно страдают от жестокости и насилия режима [президента Сирии Башара] Асада", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя данную проблематику.

С аналогичным призывом к Москве и Пекину обратился ранее и госсекретарь США Энтони Блинкен. Под его председательством в понедельник состоялось в виртуальном формате заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. США председательствуют в марте в СБ ООН.

Между тем замглавы МИД России Сергей Вершинин, выступая на этом совещании, подчеркнул, что Запад политизирует поставку гуманитарной помощи в районы под контролем Дамаска. Кроме того, он отметил, что западные страны умалчивают о пагубном влиянии своих односторонних санкций на гуманитарную ситуацию в Сирии.

В июле прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год действующего (с 2014 года) механизма трансграничной помощи Сирии. Такие поставки осуществляются через два КПП на границе с Турцией - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". Москва и Дамаск настаивают на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства. Как неоднократно указывал российский постпред при ООН Василий Небензя, теперь помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.