Госдеп заявил, что соглашение КНР и Ирана о сотрудничестве не меняет подход США к Тегерану

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве, заключенное между Пекином и Тегераном, не меняет подход Вашингтона к вопросу ядерной программы Ирана. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Во время брифинга его попросили прокомментировать данное соглашение. "Что касается нашей позиции в широком смысле, то наши нынешние санкции, связанные с Ираном, остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены в рамках дипломатического процесса. Мы будем рассматривать любые попытки обхода рестрикций. Конечно, наш курс, когда речь идет о санкциях, в настоящий момент не изменился. Мы не будем комментировать какие-либо конкретные двусторонние дискуссии в этом отношении", - ответил Прайс.

"Конкуренция, как вам известно, определяет наши отношения с КНР, однако в некоторых случаях у нас есть довольно узкие области, где [наши с Китаем] интересы сходятся на тактическом уровне. Иран - одна из них. Китай сотрудничал в усилиях по сдерживанию ядерной программы Ирана. Китай, конечно, является изначальным участником формата "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС). Пекин, разумеется, не заинтересован в том, чтобы Иран разработал ядерное оружие. <...> Мы взаимодействовали со всеми сторонами, в том числе с Китаем, по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и того, что будет дальше. Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Ираном, как мы уже заявляли, чтобы прийти к взаимному возвращению к СВПД, взаимному возвращению к этим обязательствам [в рамках СВПД]. Конечно, мы продолжим взаимодействовать с КНР и другими странами, чтобы отговорить их от шагов относительно Ирана или любого другого вопроса, который угрожает нашим интересам", - продолжил сотрудник Госдепа.

На вопрос журналистов, поменяет ли это соглашение подход Вашингтона к иранской ядерной программе и региону в целом, Прайс ответил отрицательно: "Нет, не меняет. Именно из-за того, что я сказал ранее. По большому счету наши интересы с Пекином в этом вопросе сходятся".

Ранее Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что он обеспокоен партнерскими отношениями между Китаем и Ираном.