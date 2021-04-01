Зариф заявил, что благодаря ядерной сделке Иран улучшил отношения с Россией

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было направлено не только на налаживание отношений со странами Запада, но и помогло улучшить отношения с другими странами, включая Россию и Китай. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции, которая проходила в социальной сети ClubHouse.

"До июля 2015 года Москва ни разу не приглашала [командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана)] Касема Сулеймани в Россию. Первое приглашение Сулеймани было через несколько дней после заключения ядерной сделки", - сказал он. По словам дипломата, "это означает, что СВПД решал проблему [отношений] со странами Запада в той же степени, в какой со странами Востока".

Он добавил, что за два года до подписания ядерной сделки Иран направил Китаю запрос на установление стратегических отношений. "До 2015 года они нам не отвечали, потому что им не позволяли это сделать условия предыдущих резолюций [СБ ООН]", - отметил он.

СВПД был подписан Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Китай, Британия, Франция и Россия) и Германией в 2015 году. Соглашение предполагало снятие санкций с Тегерана, связанных с его атомной деятельностью, и принятие соответствующей резолюции СБ ООН. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки.