Вице-премьер Кубы считает, что сотрудничество с Россией поможет нейтрализовать санкции США

ГАВАНА, 1 апреля. /ТАСС/. Более активная координация действий экономических, торговых и финансовых структур России и Кубы откроет возможности для нейтрализации действия санкций США в отношении обеих стран. Об этом в среду заявил заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас во время заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Россию за ее историческую позицию по осуждению торгово-экономической блокады Кубы со стороны США. <...> Куба осуждает односторонние несправедливые санкции, которые ввели западные страны против Российской Федерации, а также постоянные попытки вмешательства во внутренние дела братской нам страны. Мы призываем эффективно координировать действия наших экономических, торговых и банковско-финансовых структур, чтобы нейтрализовать действие этой избирательной политики против наших стран", - сказал сопредседатель межправкомиссии с кубинской стороны.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.