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Политический кризис в Мьянме

Постпред Великобритании при ООН заявила, что жители Мьянмы массово бегут в соседние страны

Насильственные действия со стороны военных абсолютно недопустимы, указала Барбара Вудворд

ООН, 1 апреля. /ТАСС/. Жители Мьянмы массово покидают страну и отправляются в соседние государства, чтобы избежать преследования со стороны военных, захвативших власть в государстве. Об этом заявила в среду журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд по итогам консультаций Совета Безопасности по ситуации Мьянме. Обсуждение за закрытыми дверями продлилось более трех часов.

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"Мы уже видим перемещение [жителей Мьянмы] в соседние государства. Чтобы избежать действий со стороны военных, порядка 3 тыс. гражданских лиц сбежали в Таиланд только за прошедшие выходные", - сказала она, подчеркнув, что "насильственные действия со стороны военных абсолютно недопустимы и это требует подачи мощного сигнала со стороны международного сообщества".

Вудворд также отметила, что Великобритания будет пристально следить за ситуацией и работать с коллегами по Совбезу ООН и региональными партнерами "для прекращения этого бессмысленного насилия, привлечения виновных к ответу и возвращения на путь демократии".

Теги
ТаиландВеликобританияМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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