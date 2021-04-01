Байден раскритиковал руководство бейсбольной команды за открытие стадиона на 100%

"Это их выбор, но я считаю, что это ошибка, - отметил американский лидер в интервью спортивному телеканалу ESPN, которое было показано в среду вечером. - Им следует прислушаться к доктору [Энтони] Фаучи (главному инфекционисту США - прим. ТАСС), экспертам и ученым".

"Считаю, что это безответственный поступок", - заявил Байден. Он также обратил внимание на то, что некоторые игроки выражают неготовность привиться вакциной от коронавируса. "Я президент США, и я привился", - указал Байден. При этом он подчеркнул, что не стал бы делать прививку, если бы не был уверен в ее безопасности.

Как уточняется на сайте ESPN, 1 апреля стартует очередной сезон Главной лиги бейсбола (MLB). Команда из Техаса, однако, сначала сыграет в гостях у "Канзас-Сити Роялс" (штат Миссури). Первая домашняя игра "Техас Рейнджерс" пройдет 5 апреля на стадионе Globe Life Field в городе Арлингтон при 100-процентной заполняемости трибун. Ранее власти Техаса, а также ряда других штатов отменили санитарные ограничения, введенные весной 2020 года на фоне пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 552 038 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.