Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию СНГ об отбывании наказания для иностранцев

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал конвенцию Содружества Независимых Государств (СНГ) о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Она нацелена на создание условий для отбывания осужденными наказания в государстве, гражданами которого они являются. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Конвенция подписана в октябре 2019 года в Ашхабаде. "Документом устанавливается порядок передачи исполнения наказания, в соответствии с которым осужденный или законный представитель обращается с ходатайством о передаче его исполнения в компетентный орган государства назначения или государства исполнения наказания. На основании ходатайства генеральная прокуратура направляет запрос о передаче исполнения наказания", - рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Затем суд принимаемой страны определяет наказание, которое не должно быть более строгим, чем установлено судом стороны назначения. С момента информирования о принятом решении осужденный обязан в течение 45 дней покинуть территорию государства, в котором он находится, и явиться в компетентный орган принимаемой страны.

Как сообщил глава МВД Казахстана, в странах СНГ отбывают наказание, не связанное с лишением свободы, 280 граждан республики. При этом в Казахстане на учете служб пробации (форма условного осуждения) состоят 447 иностранных граждан. Планируется, что ратификации конвенции укрепит сотрудничество в области уголовного правосудия между государствами - участниками СНГ.

После ратификации конвенции стран СНГ Сенатом она поступит на подпись президенту Казахстана.