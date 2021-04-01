Опрос: более половины граждан Украины не доверяют Зеленскому

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Более половины жителей Украины не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%", - отмечается в отчете социологов. При этом уточняется, что полностью ему доверяют лишь 16% опрошенных, скорее доверяют 30%, совсем не доверяют 27%, скорее не доверяют 24%. Затруднились с ответом и "ничего не слышали" о таком политике соответственно 3% и 1%.

По данным "Рейтинга", спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют - 31%, не доверяют - 36%, не знают его - 29%, у премьер-министра Дениса Шмыгаля уровень поддержки 16%, 51% ему не доверяют, а 27% не смогли определить свое отношение к нему.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко пользуется доверием у 23% населения, не доверяют ему 58%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 29% и 69%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%.

Опрос проведен группой "Рейтинг" 26-28 марта методом телефонного интервью среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за него проголосовали 73,2% избирателей. Пик доверия к Зеленскому на посту президента, согласно опросам "Рейтинга", был в сентябре 2019 года - 75%, с тех пор его поддержка падает. В начале 2020 года, как сообщала группа "Рейтинг", Зеленскому доверяли 50%, не доверяли 43%.