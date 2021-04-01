Псаки: приговоры оппозиции в Гонконге показывают, что Пекин размывает свободы в автономии

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Судебные приговоры оппозиционерам в Гонконге свидетельствуют о том, что Пекин размывает свободы в этом специальном административном районе Китая. С таким утверждением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодняшние политические мотивированные приговоры, вынесенные в Гонконге семи выступающим за демократию активистам, вновь показывают, в какой степени Пекин стремится сокрушить все формы мирного инакомыслия в городе", - считает официальный представитель президента США. С ее точки зрения, "эти активисты принимали участие в мирных демонстрациях, собравших более 1,7 млн гонконгцев, которые выступали за автономию и свободу". "Свободу, обещанную им КНР", - добавила Псаки. "Вынесенные им приговоры, - полагает представитель американского лидера, - стали новым примером того, что Пекин размывает свободы Гонконге и не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках британо-китайской совместной декларации".

Как ранее сообщила радиостанция RTHK, суд в Гонконге (Сянгане) в четверг признал виновными медиамагната Джимми Лая и еще шесть видных оппозиционеров в организации и участии в крупной незаконной акции протеста в августе 2019 года. Отмечается, что перед вынесением приговора судья заслушает доводы адвокатов обвиняемых. Среди фигурантов этого дела - несколько бывших законодателей, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию 82-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо. Примкнувший к ним Джимми Лай уже находится под стражей, ожидая суда по обвинениям в нарушении закона о нацбезопасности и в мошенничестве.

В ходе нынешнего судебного процесса речь идет об организации и участии в многотысячной несанкционированной акции протеста 18 августа 2019 года, которая началась в парке Виктория. За данное правонарушение, согласно местным законам, предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.