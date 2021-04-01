Fox: Трамп начал пользоваться созданной его бывшим помощником интернет-платформой

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп начал пользоваться разработанной его экс-помощником интернет-платформой для проведения политических кампаний и распространения заявлений. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

По словам его источников, речь идет о платформе Campaign Nucleus. Ее создал в 2016 году бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл. С ее помощью кандидаты на какие-либо должности или организации могут рассылать заявления для СМИ и сторонников, организовывать публичные мероприятия или онлайн-встречи. Ожидается, что на основе Campaign Nucleus также в перспективе будет функционировать социальная сеть.

Как отмечает телеканал, Campaign Nucleus стали пользоваться Трамп и ряд других политиков из числа республиканцев. Система позволяет им рассылать свои заявления миллионам сторонников. По данным Fox News, Трамп по-прежнему планирует начать публиковать сообщения в соцмедиа, он будет использовать "собственную платформу". Речь не идет о Campaign Nucleus, констатируется в материале. Многие республиканцы ранее заявляли о возможности создать некий аналог популярных социальных сетей. Они подчеркивали, что почти все имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

В среду сотрудники социальной сети Facebook удалили опубликованное в ней интервью Трампа. В нем республиканец в очередной раз допустил возможность участия в президентских выборах в 2024 году. Он также отметил, что рассчитывает "относительно скоро" провести митинг для своих сторонников.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.