Reuters: Германия 7 апреля представит план по восстановлению порта в Бейруте

БЕРЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Германия планирует 7 апреля представить ливанским властям план по восстановлению разрушенного после взрыва порта в Бейруте и прилегающих районов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, на следующей неделе Берлин представит предложение, предусматривающее не только реконструкцию самого порта, но и восстановление более 100 гектаров в его окрестностях. Кроме того, в документе содержится согласие Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на оказание помощи в финансировании расчистки территории и реконструкции объектов. При этом объем выделяемых ЕИБ денежных средств, по оценкам одного из источников, составляет от €2 млрд до €3 млрд.

Однако необходимым условием для оказания экономической поддержки Ливану со стороны международных доноров, в том числе Международного валютного фонда, по словам источников, является согласование состава нового правительства страны. Вместе с тем, как пишет Reuters, официальный представитель Ливана заявил, что в проекте восстановления также заинтересована Франция. "Этот план не будет реализован без каких-либо условий", - заметил один из источников. "Германия и Франция сначала хотят видеть правительство, приверженное осуществлению реформ. Другого пути нет, и это хорошо для Ливана", - продолжил он.

Более того, по мнению источников, Германия хотела бы тесно сотрудничать с Францией по вопросам восстановления Ливана, но пока Париж реализует свои собственные инициативы. Тем не менее, ни министерство иностранных дел Германии, ни консалтинговая компания Roland Berger, которая, по словам дипломатических источников, разработала план, ни ЕИБ не были доступны для комментариев.

Острый экономический и финансовый кризис в Ливане усугубляется отсутствием в стране правительства после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа прошлого года в морском порту Бейрута. Президент Аун и назначенный премьер-министром суннитский политик Саад Харири не могут с 9 декабря договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин. Формирование кабинета из 18 технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму $11 млрд, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.