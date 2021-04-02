США рассчитывают обсудить с Японией и Южной Кореей все аспекты политики в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают обсудить на встрече 2 апреля с представителями Японии и Республики Корея в Аннаполисе (штат Мэриленд) все аспекты взаимоотношений с КНДР, а также представить результаты проводимого Вашингтоном обзора его политики в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы намерены обсудить все аспекты политики в отношении Северной Кореи, обеспечить перспективные сферы для дипломатического взаимодействия, [затронуть] вопросы нераспространения, мы также, возможно, рассмотрим некоторые недавние провокации с пусками ракет, которые мы наблюдали", - сказал он на посвященном предстоящим переговорам специальном телефонном брифинге.

По его словам, в ходе встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с начальником управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро будут вестись "переговоры прежде всего о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове". "Думаю, самая важная причина проведения этой трехсторонней встречи заключается в том, что она даст <...> нашей команде возможность рассмотреть и обсудить обзор нашей политики в отношении Северной Кореи. Как вы знаете, он находится на заключительных этапах. У нас были обширные консультации [по этому вопросу] как в американском правительстве и с Конгрессом [США], так и с предыдущими [должностными] лицами и командами [в Вашингтоне], занимавшимися дипломатией с Северной Кореей. И мы теперь готовы провести финальные консультации с Японией и Южной Кореей", - пояснил он.

Как отметил представитель администрации, Сеул и Токио заинтересованы в новых планах США по КНДР, и Вашингтон намерен "обсудить это в <...> подробностях". Одновременно с этим он заявил, что в вопросе политики в отношении КНДР американская сторона также в свою очередь намерена активно прислушиваться к Токио и Сеулу. "Это не будет односторонняя беседа, я ожидаю, что это будет в большей степени диалог, в ходе которого мы получим обратную связь и предложения <...> по процессу. И, еще раз, это не конец, это скорее начало <...> . Мы считаем, что все, что мы делаем в отношении КНДР, необходимо делать в партнерстве и гармонии с Южной Кореей и Японией", - сказал он.

"[Мы также обсудим] некоторые дипломатические контакты, которые мы видели в последнее время, в особенности между Китаем и Северной Кореей", - добавил ведущий брифинга. "Наше намерение - провести глубокий обзор, который позволит нам собрать необходимую информацию для дальнейших действий", - подчеркнул он.

Сингапурские соглашения

Представителю администрации был также задан вопрос о том, считает ли Вашингтон, что заключенные предыдущей администрацией президента республиканца Дональда Трампа в Сингапуре соглашения с Пхеньяном остаются в силе и с точки зрения новой администрации демократа Джо Байдена. Чиновник не стал заранее раскрывать, какой именно позиции США будут придерживаться по итогам проводимого ими обзора своей политики в отношении КНДР. "Я понимаю значимость соглашения в Сингапуре, и мы сможем сказать больше [по этому поводу] в течение ближайших нескольких дней", - ответил он.

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс, помимо прочего, на сдерживание Пхеньяна.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.

Ситуация с коронавирусом в КНДР

Представители США, Южной Кореи и Японии также намерены, помимо прочего, обсудить ситуацию с распространением коронавируса в КНДР. Как сообщил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга, американская сторона, в частности, хочет оценить, как пандемия повлияла на КНДР в целом.

Стороны намерены затронуть и другие вопросы, в том числе противодействие изменению климата, подготовку к климатическому саммиту, организуемому Вашингтоном 22-23 апреля в виртуальном формате. Кроме того, представители трех стран планируют обсудить свои "взгляды и усилия по борьбе с пандемией" в целом, а также ситуацию с коронавирусом в КНДР, заявил представитель администрации США. "Мы поговорим о внутренних условиях в КНДР, что мы видели в сфере борьбы с коронавирусом", - добавил он.

"Я думаю, что нам также было бы интересно услышать, каковы оценки характера [распространения] COVID-19 в КНДР. Некоторые сообщения указывают на то, что страна находится в режиме фактически тотального карантина. Думаю, мы захотим оценить, какое влияние это оказывает на экономику, на руководство, его размышления о внешнем мире. Это будет важно в будущем", - подчеркнул американский чиновник.

Он при этом счел преждевременными вопросы о каком-либо возможном взаимодействии относительно вакцинации в КНДР. "Думаю президент [США Джо Байден] и другие представители правительства США ясно дали понять, что наша основная задача сейчас - обеспечение вакцинации населения США. Мы также начинаем тесно взаимодействовать с партнерами и другими, это очень важный вопрос на будущее. Я не думаю, что я могу добавить что-то еще относительно возможного взаимодействия по вопросам, связанным со здравоохранением в КНДР. Полагаю, на данном этапе я бы счел это преждевременным", - сказал представитель администрации США.

В четверг южнокорейский телеканал YTN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил, что медики КНДР с начала пандемии провели 21,6 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, все они были отрицательными.

Пхеньян неоднократно заявлял, что своевременно введенные властями строгие карантинные меры позволили не допустить проникновения в страну коронавируса. В частности, власти полностью закрыли границы государства.

Ранее информационное агентство Yonhap сообщало, что в рамках международного механизма COVAX КНДР будет выделено 1,99 млн доз вакцины от коронавируса, из которых 1,7 млн планируется поставить уже к маю.