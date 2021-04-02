Франция надеется на скорое возобновление дискуссий в рамках нормандского формата

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) смогут возобновиться в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (в Донбассе - прим. ТАСС), но мы остаемся бдительными", - сказал он в эфире телеканала BFM. "Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - заявил Бон.

Он напомнил, что "последний раз переговоры "нормандской четверки" проходили в декабре 2019 года в Париже". "Это позволило обеспечить режим прекращения огня и провести обмен пленными. Рассчитываем, что такие дискуссии в таком формате смогут возобновиться", - сказал госсекретарь.

Бон рассказал, что во вторник состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине. Как сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров, в Париже и Берлине считают, что урегулирование кризиса на Украине должно происходить в соответствии с минскими соглашениями.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.