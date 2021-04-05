Минск предлагает скорректировать процесс финансирования и реализации союзных с РФ программ

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия предлагает пересмотреть порядок финансирования и реализации совместных с Россией программ в рамках Союзного государства и исключить практику создания дублирующих производств в двух странах. Об этом заявил в пятницу заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, выступая на торжественном собрании по случаю Дня единения народов Белоруссии и России в режиме видеомоста между Минском и Москвой.

"Назрела необходимость резкого повышения результативности союзных программ, увеличения их числа и объемов финансирования. Надеюсь, что с приходом Дмитрия Федоровича Мезенцева (госсекретарь Союзного государства - прим. ТАСС) срочные корректировки в порядок их подготовки, контроля, распределения средств союзного бюджета будут внесены", - отметил Крутой.

По его словам, на начальном этапе союзные программы решили очень важную задачу - "поддержали отдельные предприятия, целые отрасли, научные коллективы". "Мы сумели благодаря им восстановить производство значимых видов продукции. Сейчас нужно направить все усилия в работе этого инструмента на создание новых передовых направлений", - сказал замглавы президентской администрации.

Крутой также считает важным исключение дублирующих промышленных производств в Белоруссии и РФ. "Это большая проблема для наших промышленников", - сказал он. В этой связи, продолжил Крутой, необходимо продолжать работу над созданием совместных белорусско-российских производств и реализацией крупных совместных проектов. Он сообщил, что в настоящее время на территории РФ работают более 30 совместных производств по выпуску белорусской техники. "Недавно начали обсуждать совместную сборку карьерных самосвалов "БелАЗ" в Кемеровской области, проект может стать крупным", - сказал Крутой.

Одновременно, сообщил он, белорусская сторона предлагает РФ участвовать в инвестиционных проектах по строительству в Белоруссии азотного комплекса и реконструкции белорусского участка дороги М1 (Брест - граница РФ).