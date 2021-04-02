КС Молдавии отклонил запрос о незаконности выдвижения президентом кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил как недопустимый запрос Партии социалистов (ПСРМ) о незаконности указа президента Майи Санду о выдвижении экс-министра финансов Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальной странице КС.

"Объявляется недопустимым поданный депутатами парламента Молдовы Василе Болей и Александром Суходольскими запрос о контроле конституционности указа президента республики №25-IX от 27 января 2021 года о выдвижении кандидата на пост премьер-министра. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу с момента принятия", - говорится в документе. Со своей стороны депутаты социалисты в своем запросе отметили, что указ Санду о выдвижении в премьеры Гаврилицы был "фиктивным". Они указали, что на момент рассмотрения состава и программы кабинета в парламенте документ о выдвижении кандидата в премьеры не был опубликован в "Официальном мониторе", который публикует все решения органов власти в стране, после чего они по закону вступают в силу.

Ранее Санду пригласила депутатов обсудить роспуск парламента, после того как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьера Гаврилицы и Игоря Гросу. По закону в этом случае президент страны может обратиться в КС с просьбой признать его недееспособным и распустить, что Санду и сделала. Однако это решение раскритиковали практически все представленные в парламенте партии, в поддержку высказалась только учрежденная президентом Партия действия и солидарности, которая контролирует всего 15 из 101 места в парламенте. Законодатели обратили внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. Они предложили Санду выдвинуть в премьеры посла Молдавии в России Владимира Головатюка, поддержку которому высказало большинство в 53 депутата.

Санду вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года и сразу потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента. Под давлением акций протеста ее сторонников в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты, располагающие 37 мандатами. По мнению наблюдателей, президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы в ходе досрочных выборов ее партия расширила контроль за парламентом.