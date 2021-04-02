WP: на южной границе США в марте задержали рекордное за 15 лет число мигрантов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Служба таможенного и пограничного контроля США в марте задержала более 171 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, что стало рекордным показателем с 2006 года. Об этом в пятницу со ссылкой на отчет пограничной службы сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, в прошлом месяце на границе были задержаны более 18 тыс. несовершеннолетних, что на 99% выше показателя по задержаниям детей-мигрантов в феврале текущего года. Кроме того, были задержаны 53 тыс. человек, которые пытались пересечь американскую границу вместе со своей семьей.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.