Украина впервые ввела санкции против своих крупнейших контрабандистов

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Украина ввела персональные санкции против "топ-10 украинской контрабанды". Об этом сообщил в пятницу президент страны Владимир Зеленский, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по данным СНБО и Службы безопасности Украины, можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - заявил он. Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и попавшие под санкции 10 контрабандистов "не будут последними". При этом он не назвал их имена.

Зеленский сказал также, что отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов и готовятся законодательные изменения для введения криминализации недостоверного таможенного декларирования.

По словам президента, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.