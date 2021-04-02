В США распорядились приспустить флаги в Капитолии в связи с гибелью полицейского

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в пятницу распорядилась приспустить флаги в Капитолии в связи с гибелью полицейского в результате инцидента около него. Об этом говорится в заявлении, распространенном представителями законодателя.

Ранее человек, личность которого пока не раскрывается, сбил на автомобиле двух полицейских, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом. Подозреваемый был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Двух полицейских госпитализировали, один из них позже умер.

Как отмечается в заявлении, Пелоси "распорядилась приспустить флаги в Капитолии США связи со смертью сотрудника полиции Капитолия при исполнении".

Обе палаты Конгресса США сейчас находятся на каникулах. Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством и отвечает в первую очередь за охрану Конгресса США.

Представители ФБР заявили, что оказывают помощь полиции Капитолия в связи с произошедшим. К месту происшествия прибыли также бойцы Национальной гвардии США.