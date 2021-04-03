Президент Германии указал на ошибки, допущенные во время пандемии

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Коронавирусные ограничения в ФРГ продолжат действовать в ближайшие недели, за год пандемии были как успехи, так и неудачи. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в приуроченном к Пасхе обращении к жителям страны, которое распространено в субботу.

"Для некоторых локдаун уже давно стал не просто вопросом дохода, а вопросом банального существования. Тем сильнее я понимаю потерю терпения и разочарование из-за неудач последних месяцев. Многое было сделано и многое удалось. Но все же были ошибки - при тестировании, при вакцинации и при цифровых решениях", - сказал президент.

Он напомнил, что сейчас третья волна коронавируса добралась и до Германии, это требует сил от всех слоев населения. "Последующие недели еще раз потребуют серьезных ограничений, и вы это понимаете так же хорошо, как и я", - заявил Штайнмайер.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля и не исключено, что его ужесточат.

Согласно последним опросам, удовлетворены работой кабмина ФРГ лишь 19% респондентов (минус 23 п. п. по сравнению с февралем) из почти 1,5 тыс., недовольны - 79%. 2% не определились с ответом.