Reuters: боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали две армейские базы на юге Сомали

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Отряды боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в субботу две базы Вооруженных сил (ВС) Сомали на юге страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Нападения совершены на базы в районе городов Барир и Авдигле, есть потери с обеих сторон, заявил представитель ВС Хусейн Нур. По его словам, еще одно нападение было совершено на армейскую колонну, которая двигалась с севера на помощь правительственным силам.

При этом радиостанция Dalsan со ссылкой на собственные источники передала, что на расположенной недалеко от столицы страны Могадишо базе Барир убиты 47 военнослужащих, исламисты захватили шесть армейских автомобилей.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010-му группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.