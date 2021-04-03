Глава МИД Франции призвал Иран воздержаться от новых нарушений ядерной сделки

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Франция приветствует возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако призывает Тегеран воздержаться от новых нарушений сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонной беседы со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в субботу утром.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Я приветствовал предстоящее возобновление в Вене дискуссий по ядерному досье и <...> призвал Иран придерживаться конструктивного подхода в предстоящих обсуждениях, которые позволят определить в ближайшие недели план действий, направленных на полный возврат к соблюдению ядерной сделки", - сказал Ле Дриан. Текст его заявления распространила пресс-служба МИД Франции.

По словам главы французской дипломатии, "евротройка" в лице Парижа, Берлина и Лондона сыграла конструктивную роль при возобновлении данных переговоров и все участники соглашения, в том числе США, демонстрируют желание вернуться к соблюдению условий СВПД. Франция, подчеркнул Ле Дриан, будет действовать в "прагматичном и требовательном" ключе.

"В контексте, когда все демонстрируют свою готовность вести эти переговоры добросовестно с целью скорейшего достижения соглашения, я призвал Иран воздерживаться от любых дополнительных нарушений его текущих обязательств в ядерной области, которые могут подорвать динамику возобновления дискуссий", - заключил он.

2 апреля страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провели виртуальное заседание. Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, они подтвердили готовность позитивно воздействовать на перспективу возвращения США в СВПД и подтвердили приверженность сохранению ядерной сделки. Следующее заседание комиссии по СВПД должно пройти в очном формате в Вене 6 апреля.