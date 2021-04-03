Около 10 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Штутгарте против мер из-за COVID

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. противников коронавирусных ограничений вышли в субботу на демонстрацию в германском Штутгарте. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, участники манифестации в большинстве своем не носили защитные маски. Они несколько раз забрасывали камнями освещающих демонстрацию журналистов.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля.

Согласно последним опросам, в ФРГ лишь 19% респондентов (минус 23 п. п. по сравнению с февралем) из почти 1,5 тыс. удовлетворены работой кабмина по противодействию коронавирусу, 79% недовольны. 2% не определились с ответом.