Yomiuri: первые истребители F-35B Сил самообороны Японии разместят на юго-западе страны

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Силы самообороны Японии намерены разместить свои первые закупленные в США истребители F-35B на базе Нютабару в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что в настоящий момент вопрос согласовывается с местными властями. Между тем начало полетов истребителей F-35B Сил самообороны запланировано на 2024 год. При этом правительство Японии рассчитывает использовать эти истребители "в качестве козыря" для защиты своих удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая, подчеркивает Yomiuri.

F-35B - многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin. В 2019 году правительство Японии утвердило план закупки таких машин для нужд Сил самообороны страны. К 2023 году планируется приобрести у США 18 самолетов F-35B по цене около $130 млн за каждый, а долгосрочный план предусматривает закупку в общей сложности 42 истребителей этой модификации. Часть из них может быть использована для легких авианосцев "Идзумо" и "Кага", которые переоборудуют из вертолетоносцев. Подобные истребители уже размещены в Японии, однако они находятся в распоряжении американского военного контингента.