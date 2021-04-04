Косачев: Киев будет считать позицию Европы карт-бланшем на военную операцию в Донбассе

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос, как добиться территориальной целостности Украины, является общим для всех участников Нормандского формата, молчаливую позицию Европы Киев будет воспринимать как карт-бланш на военную операцию в Донбассе, на восстановление целостности силой. Такое мнение выразил в воскресенье вице-спикер Совета Федерации, член комитета по международным делам Константин Косачев, комментируя совместное заявление глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

В ночь на воскресенье Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В коммюнике сказано, что страны внимательно следят за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призывают стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности.

"Собственно говоря, территориальная целостность Украины (если не иметь ввиду Крым, разумеется) - это общий подход всех участников Нормандского формата. Вопрос - как этого добиться. И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России - никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор напомнил о погибшем в субботу ребенке в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника, о котором ничего не сказано в коммюнике. "Внешне - нейтрально. Но при этом две шпильки в российскую сторону (передвижения войск и международно-признанные границы) и ни одной - в украинскую. Хотя именно вчера, кстати, тоже впервые с июля 2020 года, произошел украинский обстрел территории ДНР и погиб шестилетний ребенок. Но об этом ни слова…", - отметил Косачев.

Он добавил, что "трагедию Юго-Востока" можно было бы предотвратить еще в 2014 году, если бы Европа отказалась принять государственный переворот на Украине или бы потребовала от новых властей страны "безукоснительного соблюдения в отношении всех без исключения ее граждан наших общих европейских ценностей, где права людей, в том числе гуманитарные, но в равной степени социальные, экономические и политические - на первом месте".

Ситуация на востоке Украины

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. В субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР.