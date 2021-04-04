В ЛНР сообщили, что мирный житель ранен при подрыве на взрывном устройстве военных Украины

ЛУГАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, сброшенном киевскими силовиками с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Николаевка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель", - цитирует в воскресенье сообщение Народной милиции ЛНР агентство "Луганскинформцентр".

В пресс-службе уточнили, что мужчина "получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение". Народная милиция ЛНР призвала жителей республики "проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры".

"Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики", - подчеркнули в оборонном ведомстве ЛНР. Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что только за два месяца 2020 года на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса.

По сообщению Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), в субботу в результате удара, нанесенного украинскими силовиками по территории ДНР при помощи беспилотника, погиб ребенок. Трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.