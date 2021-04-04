Вдова покойного короля Иордании назвала обвинения в адрес принца Хамзы "злобной клеветой"

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Королева Нур - вдова покойного короля Иордании Хусейна бен Талала (1935-1999 годы) - выступила в воскресенье в защиту своего сына, принца Хамзы, который назван главным организатором антиправительственного заговора в Аммане. На своей странице в Twitter она назвала "злобной клеветой" все выдвинутые против принца Хамзы обвинения со стороны властей.

"Молюсь о том, чтобы правда и справедливость восторжествовали по отношению к невинным жертвам этой злобной клеветы", - написала королева.

Бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал это положение в 1999-2004 годы) помещен в настоящий момент под домашний арест. Об этом он сам сообщил на английском языке в видеозаписи, появившейся в субботу в эфире Би-би-си. Он подтвердил, что находится "в полной изоляции со своей супругой и детьми" во дворце на окраине Аммана, а все лица из его окружения задержаны.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил на пресс-конференции в столице, что "у иорданских спецслужб имеются достоверные сведения о вовлеченности в события в Иордании внешних сторон, с которыми принц Хамза проводил активные контакты на протяжении длительного времени". По его словам, эта деятельность представляла угрозу безопасности страны. "Заговор был раскрыт в момент, когда его участники намеревались перейти к этапу дестабилизации обстановки", - указал он.

По сведениям газеты The Daily Star, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из числа предводителей местных племен и оппозиционными деятелями. В своей видеозаписи он тем не менее утверждал, что "не является стороной в каком-либо заговоре и не получал финансовой поддержки из-за рубежа". "Я не несу ответственности за провалы в управлении, за коррупцию и некомпетентность в госструктурах последние 15-20 лет", - сказал принц.

В субботу начальник Генштаба королевских вооруженных сил генерал-майор Юсеф аль-Хунейти сообщил о проведенных арестах в Аммане в рамках расследования заговора с целью дестабилизации обстановки в Иордании. Среди задержанных были названы Шериф Хасан бен Заид, который ранее выполнял функции посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывший советник Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министр финансов Басем Авадалла. Оба арестованных известны как приверженцы либеральных взглядов.