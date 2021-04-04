Экс-председатель парламента считает, что выборы в Болгарии вызовут политические потрясения

СОФИЯ, 4 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарский политик, бывший председатель 42-го Народного собрания (парламента) страны и бывший лидер Болгарской социалистической партии Михаил Миков заявил ТАСС, что состоявшиеся в воскресенье выборы вызовут политические потрясения в стране.

"По итогам выборов в политическом пространстве страны отмечается сильная фрагментация, гораздо более серьезная, чем прогнозировалось. Очевиден большой спад в поддержке избирателями двух крупнейших партий: "Граждане за европейское развитие Болгарии" [ГЕРБ] и Болгарской социалистической партии [БСП]. Это вызовет серьезные политические потрясения и сложности на этапе формирования правительства. К сожалению, в болгарской политике нет ясных целей, четкого деления на левых и правых. В самой бедной стране Европейского союза это привело к такой фрагментации, что появились политические проекты, которые временно и ситуативно компенсируют недоверие к традиционным политическим силам", - отметил политик.

Миков предположил, что сложный период наступает для БСП. "Очевидно, что множество людей с левым мышлением не нашло в БСП альтернативы правому управлению страной со стороны Бойко Борисова и его партии ГЕРБ, - считает бывший лидер БСП. - Сегодняшние выборы - тяжелый удар по БСП, тем более если при окончательном подсчете голосов социалистическая партия окажется на третьем месте. Нынешнее руководство БСП вряд ли сможет компенсировать падающее влияние партии на политическую жизнь страны, поэтому гарантировано будет поставлен вопрос о смене лидера БСП Корнелии Ниновой. Но и этого будет недостаточно: необходимо сменить всю лидерскую группу БСП, ясно заявить политическую позицию и предпринять организационные меры, которые позволят восстановить общественное доверие. Без этих действий не имеет значения вопрос о том, кто будет новым лидером. Очевидно, что самой большой ошибкой было превращение БСП в лидерскую партию, и нынешние выборы это в очередной раз подтвердили".

Правящая на протяжении почти 10 лет партия ГЕРБ, по мнению Микова, продолжит терять свое политическое влияние: "ГЕРБ будет терять свое влияние, усталость от ее длительного управления страной на данный момент ничем компенсировать нельзя".

При этом Миков считает, что проект телеведущего Слави Трифонова - партия "Есть такой народ" - серьезного политического будущего не имеет. "Проект, как мне кажется, не имеет особенного политического будущего, но будет иметь временное политическое значение в 45-м, а возможно, что и в следующем Народном собрании. Непонятно кого, кроме своего лидера, представляет партия Слави Трифонова", - отметил экс-председатель 42-го Народного собрания.

Выборы в Болгарии

В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. За 240 депутатских мест боролись представители 22 партий и восьми коалиций.

По данным экзитполов, подготовленным социологическим агентством Alpha Research и представленным в эфире телеканала Би-ти-ви, первое место заняла правящая партия ГЕРБ в коалиции с Союзом демократических сил, набрав около 25,7% голосов, а всего в новый парламент, вероятно, войдут представители семи политических формаций. Болгарская социалистическая партия, по подсчетам Alpha Research, получила 17,6% голосов, "Есть такой народ" - 15,2%.