Сын Байдена не считает ошибкой решение войти в правление Burisma

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена - Хантер - заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в правление украинской газодобывающей компании Burisma, из-за которого позднее разгорелся скандал, однако утверждает, что не подумал о последствиях, которые оно принесет.

"Нет, я не думаю, что совершил ошибку, заняв место в правлении", - сказал он в воскресенье в интервью телекомпании СBS. "Я думаю, что я сделал ошибку в том плане, что я недооценил то, как это будет использовано против меня", - подчеркнул сын нынешнего американского лидера.

Хантер Байден заверил журналистку телеканала в том, что не мог в тот момент предвидеть последующий скандал. "Я действительно не мог. Я говорю сейчас настолько честно, насколько это возможно", - заявил он. "Но я могу сказать вам, что ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня, никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так", - убежден Хантер Байден.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в США в 2020 году демократ Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканская партия США заостряла внимание на том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. В ее правление в 2014 году вошел Хантер Байден. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановили.

Республиканцы в США подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Сами они это отрицают.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, содержавшаяся на предположительно принадлежавшем ему лэптопе, который был сдан в ремонт в Делавэре. В этом штате проживают Байдены. Из переписки следует, в частности, что Хантер Байден мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В другом послании у Байдена-младшего спрашивали совета по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.