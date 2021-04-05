Yomiuri: Япония и Германия впервые проведут переговоры в формате "два плюс два"

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Главы МИД и министерств обороны Японии и Германии в апреле этого года намереваются впервые провести переговоры в формате "два плюс два". Об этом в понедельник сообщила общенациональная газета Yomiuri.

Отмечается, что переговоры пройдут в режиме телеконференции из-за ситуации с распространением нового коронавируса. По данным издания, переговоры, главной темой которых должны стать действия Китая в регионе, реализация концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также укрепление двусторонних отношений в сфере безопасности, могут пройти 16 апреля.

Ранее японские СМИ сообщали, что Министерство обороны ФРГ намерено с лета этого года направить боевой корабль в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. Предполагается, что германский фрегат будет проводить совместные учения с флотами дружественных стран.