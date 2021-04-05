В Японии заявили, что не приняли решение о размещении истребителей F-35B

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Конкретного решения о размещении Силами самообороны Японии первых закупленных у США истребителей F-35B на базе Нютабару в префектуре Миядзаки на данный момент не принято. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы слышали о том, что база воздушных Сил самообороны рассматривается в качестве площадки для размещения F-35B, однако не в курсе каких-либо конкретных решений по этому вопросу", - подчеркнул он. В то же время Като ушел от дальнейшего развития темы размещения F-35B на территории страны, сославшись на то, что это этот вопрос связан с оборонным потенциалом Японии.

4 апреля общенациональная газета Yomiuri сообщила, что Силы самообороны Японии намерены разместить свои первые закупленные у США истребители F-35B на базе Нютабару в префектуре Миядзаки на юго-западе страны. Отмечалось, что в настоящее время соответствующий вопрос согласовывается с местными властями.

В ближайшие десять лет Япония планирует закупить у США 147 самолетов F-35, в том числе 105 самолетов F-35A с обычными взлетом и посадкой и 42 F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Закупка самолетов F-35A японской стороной уже началась. F-35B - многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin. Начало полетов истребителей F-35B Сил самообороны Японии запланировано на 2024 год.