СМИ: Меркель, Макрон и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе на этой неделе

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Разговор в трехстороннем формате с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского ожидается в течение недели. Об этом в понедельник сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его информации, основной темой разговора станет "обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим". Уточняется также, что разговор лидеров трех стран должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона 30 марта.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с Макроном и Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Он также отметил, что РФ готова к восстановлению взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность. Президент РФ в ходе разговора дал разъяснения по ситуации вокруг Алексея Навального. Кроме того, обсуждались темы гуманитарной помощи жителям Сирии, урегулирования в Ливии и вопрос ядерной сделки с Ираном.

На Украине после разговора Путина, Меркель и Макрона в СМИ поднялась волна обеспокоенности в связи с тем, что тему Украины обсуждали без участия Зеленского. Ситуацию прокомментировала 31 марта пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель, которая заявила, что Украина продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) на разных уровнях. Она выразила уверенность, что "никакие решения без участия Украины об Украине не могут и не будут приниматься".