Парламент Вьетнама избрал Фам Минь Чиня премьер-министром

ХАНОЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало в понедельник заведующего организационным отделом Центрального комитета (ЦК) правящей Компартии (КПВ) Фам Минь Чиня премьер-министром страны на период 2021-2026 годов. Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Фам Минь Чиня, предложенную избранным президентом СРВ Нгуен Суан Фуком, поддержали 96,25% депутатов Нацсобрания.

62-летний Фам Минь Чинь по образованию юрист, имеет научную степень доктора юриспруденции и большой опыт партийно-административной работы. На протяжении многих лет его профессиональная деятельность была связана с органами госбезопасности Вьетнама. В разные годы Фам Минь Чинь занимал посты замначальника департамента экономической и научно-технической разведки, начальника главного управления материально-технического обеспечения Министерства общественной безопасности СРВ, а также заместителя министра общественной безопасности. С 2010 года Фам Минь Чинь сосредоточился на партийной работе. До 2015 года он был секретарем парткома КПВ северной провинции Куангнинь, после чего был направлен на работу в ЦК КПВ в качестве заместителя начальника орготдела, а в 2016 году был назначен начальником этого отдела.

Должность руководителя кабинета министров СРВ стала вакантной после того, как ее оставил Нгуен Суан Фук в связи с завершением срока его полномочий. В соответствии с рекомендацией прошедшего в январе этого года XIII съезда КПВ Нгуен Суан Фук был избран президентом СРВ на период 2021-2026 годов. В качестве его преемника на должности главы правительства партконференция и рекомендовала главу орготдела ЦК Фам Минь Чиня.

Решение о ротации высших руководящих кадров, включая президента СРВ, премьер-министра и председателя парламента, принятые на январском съезде КПВ, подлежат обязательному утверждению Нацсобранием, являющимся, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.