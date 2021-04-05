Уполномоченный по госязыку выступил против концепции об "украинском русском"

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подверг критике пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая заявила о существовании "украинского русского языка" - его чиновница назвала частью культурного разнообразия страны.

Тарас Креминь заявил в понедельник в эфире украинского телеканала "Прямой", комментируя слова Юлии Мендель: "Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно, понятие кодификации русского языка в Украине невозможно". "Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю, что они не имеют никаких перспектив, - заявил он - Вместе с тем хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в воскресенье в эфире украинского телеканала "Дом", созданного для жителей неподконтрольных территорий Украины, что существует "украинский русский" язык, который является частью культурного разнообразия Украины. Пресс-секретарь Зеленского также признала, что после "принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - прим. ТАСС) вся страна так и не заговорила на украинском".

С 16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля 2019 года, об обязательном использовании украинского языка для сферы потребления. С этого времени все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. За нарушение норм закона предусмотрены санкции: за первое - предупреждение, за второе в течение года - штраф от 5 100 до 6 800 гривен (от $180 до $242).

Следить за соблюдением языковых норм в стране должны представители уполномоченного по защите государственного языка в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.