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Политический кризис в Мьянме

Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 570

По данным правозащитников, 2 728 человек находятся под стражей

БАНГКОК, 5 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 570. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 5 апреля 570 человек убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 728 человек находятся под стражей, из которых 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 443 демонстрантов.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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