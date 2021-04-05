СМИ: Нетаньяху лидирует по числу выдвижений в премьеры, но без большинства в Кнессете

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лидирует по числу рекомендаций депутатов для формирования правительственной коалиции по итогам выборов 23 марта, но не набирает поддержки простого большинства в Кнессете 24-го созыва. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По подсчетам радиостанции, 52 из 120 депутатов Кнессета рекомендовали в понедельник президенту Израиля Реувену Ривлину поручить формирование кабмина страны Нетаньяху, 45 высказались за кандидатуру лидера оппозиции Яира Лапида при необходимом минимуме в 61 депутатский мандат для формирования устойчивой коалиции. Ривлин в понедельник проводит консультации с представителями 13 политических партий, прошедших в Кнессет (парламент) 24-го созыва после выборов 23 марта, по итогам которых президент до 7 апреля должен поручить одному из депутатов формирование правительства.

Ожидается, что президент может принять решение по кандидатуре премьера в первой половине дня 6 апреля до назначенного на 16:00 (совпадает с мск) первого заседания Кнессета 24-го созыва, в ходе которого будут приведены к присяге депутаты однопалатного парламента, отмечает Kan.

В ходе встреч с парламентариями в понедельник президент заявил, что "пока не видит пути, который мог бы привести к созданию коалиции", а также, что "не припомнит, чтобы партии выдвигали сразу трех кандидатов" в премьеры. Кроме того, он предупредил, что может передать мандат на формирование коалиции "сразу всему составу Кнессета". Впервые в истории Израиля попытка создать кабмин была предоставлена всем 120 парламентариям в ноябре 2019 года, когда по итогам повторных выборов 17 сентября последовали неудачи в формировании кабинета сначала Нетаньяху, а затем лидера партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца. Коалиция была создана только по итогам третьих за 12 месяцев выборов, состоявшихся 2 марта 2020 года, но Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен в конце декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета.

За кандидатуру Нетаньяху для формирования нового кабмина в понедельник высказались возглавляемая им партия "Ликуд" (30 мест в Кнессете), ультрарелигиозные ШАС (девять депутатских мандатов) и "Объединенный иудаизм Торы" (семь кресел), а также новая правая партия "Религиозный сионизм" (шесть мест). За Лапида высказались его партия "Еш Атид" (17 парламентских мандатов), "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана (семь кресел), "Кахоль-Лаван" (восемь мест), левые партии "Авода" (семь мест) и "Мерец" (шесть мест). Кроме того, семь депутатов от партии "Ямина" рекомендовали Ривлину поручить создание правительственной коалиции своему лидеру Нафтали Беннету.

Представители партии "Новая надежда" (шесть мест) бывшего однопартийца Нетаньяху Гидеона Саара заявили Ривлину, что решили не рекомендовать ни одного кандидата в премьеры, такое же заявление поступило и от "Объединенного арабского списка" (шесть мест). Последними в понедельник Ривлин принял представителей отколовшейся от арабского блока партии "Раам" (четыре парламентских мандата), которые также не стали рекомендовать президенту ни одного кандидата в премьеры.

Формирование коалиции

Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается создать кабмин, президент может передать это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено 28 дней без возможности продления. Если и ему это не удастся, право на попытку на три недели переходит всему составу Кнессета.

В случае, если по итогам выборов парламентариям так и не удастся сформировать правительственную коалицию, будут объявлены перевыборы, которые станут уже пятыми выборами в Израиле за период в два с половиной года.