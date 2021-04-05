США не рассчитывают на прорыв на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Администрация США не рассчитывает на прорыв на предстоящих в Вене переговорах по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы не недооцениваем масштаб стоящих впереди вызовов. Все только начинается. Мы не ожидаем немедленного прорыва. Мы полностью ожидаем, что эти обсуждения будут сложными", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя скорые встречи в Вене.

Он подтвердил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли едет в Вену для участия в этих начинающихся во вторник консультациях. Однако прямых переговоров между США и Ираном в Вене не запланировано, отметил Прайс.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.