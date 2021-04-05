Король Иордании поручил своему дяде уладить конфликт с единокровным братом

БЕЙРУТ, 5 апреля. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном в рамках правящей хашимитской семьи. Об этом сообщается в заявлении королевской канцелярии, переданном в понедельник агентством Petra.

"Король Абдалла II поручил своему дяде принцу Хасану бен Талалу взять в свои руки улаживание возникшей проблемы в соответствии с традициями хашимитской семьи", - указывается в документе. Королевская канцелярия отметила, что принц Хамза "согласился на предложенный королем вариант и выразил свою верность хашимитскому дому".

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что иорданский суд государственной безопасности рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре, в который был вовлечен бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал этот пост в 1999-2004 годы - прим. ТАСС).

Как 4 апреля информировал вице-премьер и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, у иорданских спецслужб имеются достоверные сведения о причастности внешних сторон к заговору с целью дестабилизации ситуации в стране. По его словам, принц Хамза и ряд других задержанных властями подданных проводили "активные контакты с зарубежными сторонами на протяжении длительного времени".

Как отметил вице-премьер, спецслужбы арестовали по делу о заговоре 14-16 человек. При этом он подчеркнул, что среди задержанных лиц нет ни одного военного.

По сведениям телеканала Al-Hadath, в понедельник была распространена видеозапись заявления принца Хамзы, в которой он сообщил, что не собирается подчиняться условиям домашнего ареста. "Я не буду терпеть, когда мне говорят, что вы не можете выходить на улицу, писать в Twitter и общаться с людьми, что вам разрешено только видеться с семьей", - указал он.

История вопроса

Согласно информации газеты Daily Star, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых раздавалась критика по поводу правления короля Абдаллы II.

Конфликт между двумя единокровными братьями произошел накануне отмечаемой 11 апреля 100-летней годовщины создания эмирата Трансиордания на британской подмандатной территории, который был преобразован 25 мая 1946 года в Иорданское Хашимитское Королевство.

В 1999 году умиравший от рака король Хусейн бен Талал назначил своим преемником принца Абдаллу бен Хусейна - сына англичанки Антуанетты Гардинер (королевы Муны), своей второй супруги. Кронпринцем был провозглашен принц Хамза бен Хусейн - сын королевы Нур, четвертой жены, в девичестве американки Лайзы Халяби, имеющей сирийские корни.

Издание считает, что решение Абдаллы II передать 74-летнему принцу Хасану бен Талалу, брату своего покойного отца, урегулирование разногласий со своим единокровным братом свидетельствует о достигнутом компромиссе внутри королевской семьи.