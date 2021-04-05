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США заявили, что учитывают разработки по гиперзвуковому оружию в России и Китае

В Пентагоне отметили, что занимаются изучением возможностей в этой сфере

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за достижениями России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о том, как реагируют американские власти на развитие Москвой и Пекином гиперзвукового оружия.

"Это важная область, - сказал он. - Мы занимаемся изучением возможностей в этой сфере. Мы учитываем важность этих технологий, а также учитываем действия в этой сфере других государств, которые могут стать потенциальным вызовом для наших национальных интересов".

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Бывший министр обороны Марк Эспер в конце 2019 года указывал, что Соединенные Штаты оказались в этой сфере "в роли догоняющего".

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