Президент Израиля 6 апреля назовет кандидата в премьеры по итогам выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин огласит 6 апреля имя депутата Кнессета 24-го созыва, которому он поручит сформировать правительство еврейского государства по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила в понедельник канцелярия Ривлина.

"Президент Ривлин провел в понедельник, 5 апреля, раунд консультаций с представителями всех партий, избранных в Кнессет 24-го созыва. Президент огласит свое решение относительно кандидата, которому он доверит формирование правительства, во вторник, 6 апреля. После того как президент выдвинет кандидата, этому депутату будет дано, в соответствии с законом, 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство. Если потребуется дополнительное время, президент имеет право продлить срок еще на 14 дней", - говорится в сообщении.

По закону Ривлин должен выбрать парламентария, на которого будет возложена задача по формированию нового правительства Израиля, до 7 апреля включительно. В понедельник он провел консультации с представителями 13 политических партий, вошедших в Кнессет по результатам парламентских выборов 23 марта. "По итогам раунда консультаций 52 депутата Кнессета рекомендовали кандидатуру премьер-министра и председателя партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, 45 депутатов рекомендовали главу партии "Еш Атид" [и лидера оппозиции] Яира Лапида, семь депутатов выдвинули кандидатуру председателя партии "Ямина" Нафтали Беннета. Три партии не рекомендовали ни одного кандидата", - говорится в сообщении канцелярии Ривлина.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что "при отсутствии изменений в рекомендациях со стороны партий президент наделит мандатом [на формирование кабмина] Нетаньяху уже во вторник". Партия "Ликуд" премьера получила 30 мест по итогам выборов, ближайший ее конкурент "Еш Атид" - 17, а Нетаньяху рекомендовали президенту больше депутатов, чем Лапида. Кандидатом в премьеры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

В случае, если по итогам выборов парламентариям так и не удастся сформировать правительственную коалицию, будут объявлены перевыборы, которые станут уже пятыми выборами в Израиле за два с половиной года.