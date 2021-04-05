США заявили, что открыты к взаимодействию с Россией по ситуации на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты к взаимодействию с Россией по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в понедельник агентству Reuters представитель Госдепартамента США.

По его словам, Вашингтон "открыт к взаимодействию с Москвой", при этом в США считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной, а также в Крыму. "Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной. Он также подчеркнул, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины. 31 марта полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, помимо прочего, с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.